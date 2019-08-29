Назарбаев предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав провести в Нур-Султане переговоры по вопросам глобальной безопасности. Он отметил, что главы крупнейших государств не раз брали на себя ответственность за завтрашний день человечества.

«Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле — руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав — и договариваться»,— сказал господин Назарбаев на церемонии вручения премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» в Нур-Султане (цитата по «Интерфаксу).

Кроме того, он заявил, что ядерные державы должны гарантировать безопасность стран, отказавшихся от ядерного оружия. «Без этой меры ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие, а пороговых государств сегодня около 20, со стороны пороговых стран является как минимум наивным»,— заявил Нурсултан Назарбаев. Он предложил странам, имеющим испытательные полигоны, «ликвидировать инфраструктуру этих полигонов».

Напомним, Россия и США отказались перезаключить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Президент РФ Владимир Путин считает, что США специально вышли из договора, чтобы испытать новую ракету.

О том, как Владимир Путин поручил проработать реакцию на испытания американской крылатой ракеты, читайте в публикации “Ъ”.