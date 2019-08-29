Схема движения автобусов в Самаре изменится

В воскресенье автобусы маршрутов №№ 67, 96, 205, 268, 295 в Самаре в прямом и обратном направлении будут двигаться без заезда на остановку «Торговый центр “МЕГА/ИКЕА”». Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент транспорта.

«Необходимость временной корректировки трассы следования вышеуказанных маршрутов связана с проведением 1 сентября ежегодного праздничного мероприятия “День района в микрорайоне Крутые Ключи”»,– говорится в сообщении.

Подробная схема ограничения транспорта в Крутых Ключах опубликована на сайте городской администрации. Схема движения транспорта в воскресенье будет изменена с 13:00 до 24:00 (MSK+1).

Георгий Портнов