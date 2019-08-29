Глава Минстроя РФ на «пятерку» оценил работу властей Курганской области по нацпроектам

Министр строительства России Владимир Якушев оценил работ руководства Курганской области по реализации национальных проектов на «пятерку». Об этом он заявил по результатам рабочей поездки в столицу Зуралья, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Я, в хорошем смысле слова, удивлен потому что сегодня в Курганскую область можно привозить коллег из других субъектов РФ и показывать то, как надо двигаться в рамках федеральных и национальных проектов. Все, что можно было раскрутить в 2019 году, а работали, можно сказать «с колес», потому что нужно было оперативно отработать с проектно-сметной документацией и выйти на объекты – сделано. Команда врио губернатора точно отработала на «пятерку»,– сообщил глава Минстроя РФ. По словам господина Якушева, Курган порадовал его чистотой, и если город будет и дальше двигаться в том же направлении, то через 2-3 года его облик разительно изменится в лучшую сторону.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумком отметил, что все проекты реализуются в комплексе. «В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы ремонтируем дорогу, в рамках другой программы делаем тротуары, тут же организуем благоустройство и заходим на дворовые территории. Когда жители видят такие комплексные масштабные преобразования, их настроение меняется очень быстро»,– говорит глава региона.

Владимир Якушев пообещал, что во время следующего визита посетить другие муниципалитеты Курганской области.