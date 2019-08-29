«Ведомости»: увеличение доли систем ПВО в экспорте произошло за счет С-400

Увеличение доли систем и комплексов ПВО в оружейном экспорте России обеспечен за счет выхода на международный рынок С-400 «Триумф», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, работающий в системе военно-технического сотрудничества. По словам собеседника издания, в 2019 году ПВО в объеме поставок российских вооружений может вырасти до 25–30%. Накануне директор Федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев заявил, что доля ПВО в российском экспорте увеличилась на 20%.

По словам источника издания такой показатель в будущем можно будет поддерживать за счет продвижения на рынок новых систем типа С-350 «Витязь», а также за счет постпродажного обслуживания ранее поставленных комплексов ПВО. В этом году поставки С-400 Китаю завершатся, к ним добавятся поставки «Триумфа» Турции. В 2020 году после завершения поставок Турции и Китаю, может начаться исполнение крупного контракта с Индией.

Контракт на поставку ЗРК С-400 был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Сумма сделки составила $5,43 млрд. США говорили, что хотят уговорить Индию отказаться от покупки С-400.

Подробнее о военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».