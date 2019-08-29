Торжественный момент

Президент ЮУТПП Федор Дегтярев награжден за добросовестную работу в составе Комиссии по вопросам помилования в Челябинской области.



Очередное заседание территориальной Комиссии по вопросам помилования, которое состоялось в Челябинске 28 августа, началось с торжественного момента. Благодарственные письма за добросовестную и плодотворную работу, личный вклад в укрепление законности и правопорядка, правовое просвещение и защиту прав и законных интересов граждан начальник главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков вручил четверым коллегам-общественникам, которые прекратили полномочия в региональном органе.

В том числе, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, который в течение 10 лет – с 2009 по 2019 годы – был постоянным участником Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской области.

«Работа в такой Комиссии не только очень ответственна, но и достаточно тяжела эмоционально. Каждое уголовное дело приходится оценивать как по юридическим, так и по нравственным основаниям, - отмечает Федор Дегтярев, Президент Южно-Уральской ТПП. – Наша задача – увидеть в наборе статей и пунктов Уголовного кодекса конкретную человеческую судьбу и протянуть руку помощи тому, кто оказался заложником трудной жизненной ситуации. Для этого часто приходится бывать и в исправительных учреждениях, где осужденные отбывают свое наказание».

Комиссия тщательно изучает материалы, принимает по ним соответствующие решения и направляет ходатайства губернатору региона. Однако окончательный вердикт выносится Президентом РФ. При этом он не всегда совпадает с заключением территориального органа по вопросам помилования.

К сожалению, механизм обратной связи между территориальными Комиссиями и администрацией Президента РФ на сегодняшний день не отработан. Поэтому, получая отказ в удовлетворении своего ходатайства высшей инстанцией, члены Комиссий на местах лишены возможности узнать, по каким причинам оно отклонено. Между тем, сомневаться в компетенции членов Комиссии не приходится: это люди с богатым жизненным опытом и безупречной репутацией. Общественные деятели, педагоги, священнослужители, профессора и юристы принимают решения взвешенно, исключительно в рамках действующего законодательства.

«Чувство удовлетворения от огромной проделанной работы наступает только тогда, когда Президент страны соглашается с нашими рекомендациями, и подписывает Указ о помиловании. Ведь тогда у человека, осужденного, но заслуживающего справедливого наказания, появляется шанс начать новую жизнь и изменить свою судьбу в лучшую сторону», - говорит Федор Дегтярев.