СГК назвала имена погибших при обрушении здания в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания пообещала оказать материальную поддержку семьям работников, погибших накануне при обрушении здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. По данным пресс-службы компании, в результате обрушения погибли трое сотрудников субподрядной фирмы: Григорий Александрович Герасимов, Андрей Георгиевич Григорьев и Руслан Янович Шкотских.

Напомним, днем 28 августа в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена находившегося на реконструкции здания насосной станции, возведенного полвека назад. В это время на стройплощадке работали сотрудники субподрядной организации «Алькор». Из 13 рабочих девять успели отбежать, а четверо оказались погребены под завалами. Вытащить из-под них живым удалось только одного. С многочисленными травмами его доставили в ближайшую больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении работ. Вечером 28 августа силовики задержали руководство подрядной организации: исполнительного директора АО «Сибэнергомонтаж» Алексея Бочарова, а также начальника и главного инженера Кемеровского СМУ «Сибэнергомонтажа» Михаила Павлова и Александра Петрова.

Подробнее об инциденте — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Губительная станция»

Илья Галагуз