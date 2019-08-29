СМИ: Иран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе после кибератаки США

США организовали кибератаку против Ирана, после которой Тегеран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Целью американских хакеров стал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По информации газеты, Тегеран до сих пор не справился с последствиями кибернападения и не смог восстановить связь между военными подразделениями. Вашингтон расценивает атаку как ответ на уничтожение американского беспилотника.

Напомним, отношения двух стран обострились в июне, когда иранские военные сбили американский беспилотник. В ответ на действия Ирана Белый дом санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американский корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По его словам, это были оборонительные действия. Власти Ирана отрицали эту информацию.

Подробнее о новом витке ирано-американского противостояния читайте в материале “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».