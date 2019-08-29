Формат чемпионата мира

Первый групповой этап

Группа A: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.

Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.

Расписание матчей сборной России

31.08. Россия—Нигерия. 02.09. Южная Корея—Россия. 04.09. Россия—Аргентина.

Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.

Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.

Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.

Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.

Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.

Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

Второй групповой этап

Группа I (A1, A2, B1, B2).

Группа J (C1, C2, D1, D2).

Группа K (E1, E2, F1, F2).

Группа L (G1, G2, H1, H2).

Команды, занявшие первые два места в группах второго этапа, выходят в 1/4 финала.

Матчи 1/4 финала пройдут 10–11 сентября, 1/2 финала — 13 сентября. Финал и матч за 3-е место — 15 сентября в Пекине.