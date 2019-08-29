Формат чемпионата мира

Первый групповой этап
Группа A: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
Расписание матчей сборной России
31.08. Россия—Нигерия. 02.09. Южная Корея—Россия. 04.09. Россия—Аргентина.
Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.
Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.
Второй групповой этап
Группа I (A1, A2, B1, B2).
Группа J (C1, C2, D1, D2).
Группа K (E1, E2, F1, F2).
Группа L (G1, G2, H1, H2).
Команды, занявшие первые два места в группах второго этапа, выходят в 1/4 финала.
Матчи 1/4 финала пройдут 10–11 сентября, 1/2 финала — 13 сентября. Финал и матч за 3-е место — 15 сентября в Пекине.
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