Volvo Group Россия

Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное) учреждено в 1998 году и является дочерним подразделением международного концерна Volvo Group AB со штаб-квартирой в городе Гетеборг, Швеция.

«Вольво Восток» является полномочным представителем на российском рынке компаний Volvo Trucks, Renault Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta, Volvo Buses и др. Основными функциями являются производство и реализация коммерческой техники, предпродажная подготовка и сервисное обслуживание, логистические и прочие операции.

В 2012 году компанией Volvo и Минэкономики был подписан ряд соглашений о производстве различных узлов и агрегатов в режиме «промышленной сборки», а в 2013 году было начато производство продукции в соответствии с данными соглашениями. К настоящему времени в Калуге создан индустриальный комплекс по производству коммерческой техники Volvo, а также автомобильных компонентов. В июне 2019 года компания подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК).