Яворский Сергей Анатольевич

Родился 31 августа 1969 года в Мурманске. Окончил факультет маркетинга и коммерции Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭиФ), а также прошел международный курс по специальности «Экономика и менеджмент» в Высшей политехнической школе в голландском Энсхеде.
Более 20 лет работал в иностранных компаниях в отрасли коммерческого транспорта в России на различных позициях, включая должности гендиректора региональных подразделений и коммерческого директора по продажам грузовой техники, автобусов, судовых двигателей и техники для карьерных работ. «Вольво Восток» возглавляет с 12 декабря 2016 года.
Женат, воспитывает двоих сыновей. Хобби: горные лыжи, велосипед, яхтенный спорт, плавание.
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