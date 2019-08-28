Требуется Ваша помощь

Саша Барышников

9 месяцев

муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лекарство на год.

Всего требуется — 621 060 рублей.

Саша – наш младший, долгожданный сын. Родился в срок, нормально развивался, и, когда у малыша обнаружили муковисцидоз, мы все были в состоянии шока. У Саши оказалась смешанная форма заболевания, при которой поражаются легкие и кишечник. Малейшая простуда дает тяжелые осложнения – малыш уже перенес несколько обструктивных бронхитов и пневмонию. Недавнее обследование выявило у Саши синегнойную инфекцию, разрушающую легкие. Эта бактерия нечувствительна ко многим антибиотикам, но врачам удалось подобрать эффективный препарат колистин, который способен справиться с этой инфекцией. За счет госбюджета лекарство не выделяют, а купить его мы не в состоянии: у нас двое детей – старшему сыну восемь лет, работает только муж, большие деньги уходят на лечение Саши. Пожалуйста, помогите!

Александра Барышникова, Воронежская область

Фото Сергея Мардело

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Вера Леднева, руководитель центра муковисцидоза ОДКБ №2 (Воронеж): «Саша по жизненным показаниям нуждается в ингаляционной терапии антибиотиком колистин. Препарат необходим в комплексном лечении синегнойной инфекции, замене не подлежит».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Саше Барышникову также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи СашеРеквизиты для помощи Саше Барышникову также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Сашу, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Благотворительный фонд «Русфонд» создан в 1996 году как журналистский проект ИД «Коммерсантъ».





Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий.



За 21 год Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ. Читатели и телезрители откликаются, помогая оплатить лечение. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетных средств на оплату лечения не хватает.



В 2011 году партнером Фонда стал «Первый канал», благодаря которому миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда. С 1996 года частные лица и организации пожертвовали свыше 11 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье тысячам детей.

Представительства Фонда работают в 18 регионах страны.



Фонд проводил акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

