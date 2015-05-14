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Воронеж. Черноземье
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Главные анонсы 21 июня
20/06
Депутат Госдумы от регионов Черноземья Сергей Гаврилов спровоцировал массовый протест в Грузии
20/06
Воронежский арбитражный управляющий возглавил партию из коллег
20/06
Сотрудники СКР по Орловщине начали три доследственных проверки по итогам прямой линии с президентом
20/06
Председатель Белгородского облсуда Александр Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд
20/06
«Золотой колос» вернул в бюджет Воронежской области около 20 млн рублей
20/06
Курские власти пытаются взыскать более 70 млн рублей долга за аренду земель
20/06
«Строймастер» подал иск к кандидату в липецкие губернаторы Александру Шерину
20/06
Воронежский аэропорт увеличил пассажиропоток до 280 тыс. человек за пять месяцев
20/06
ВТБ в Орловской области нарастил розничный кредитный портфель
20/06
Курское горсобрание избрало Виктора Карамышева мэром
20/06
Орловская компания «Экосити» отбилась от банкротства
20/06
Липецкие власти решили контролировать работу завода «Свободный сокол» после обращения его сотрудников к Владимиру Путину
20/06
Орловская активистка попробует принять участие в выборах депутата Госдумы
20/06
«Курскэнерго» взыскивает со своих потребителей почти 600 млн рублей задолженности
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Даня Нижельский
синдром Драве – тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества, требуется лекарство на 6 месяцев
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(обновлено: 20.06.2019)
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Фотогалерея
Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
Фотогалерея
Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
Фотогалерея
А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Парадный подсчет
Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
Фотогалерея
День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
Фотогалерея
Избранные
Воронежской облдуме 25 лет
Фотогалерея
Меню для питомцев
«Мираторг» начинает производить корма для кошек и собак
Фотогалерея
На «Встречной полосе»
Группа «Сплин» презентовала в Воронеже свой новый альбом
Фотогалерея
Поднимая в космос
Воронежский механический завод осваивает новые ракетные двигатели
фотогалерея
«Спящая красавица»
В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
Фотогалерея
На финишной прямой
Начался физпуск седьмого энергоблока на Нововоронежской АЭС
Фотогалерея
Итальянская классика
Как изменился Воронежский шинный завод за семь лет с Pirelli
Фотогалерея
Южное ускорение
Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
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Платоновского фестиваля в Воронеже
«Власти не знают потребностей малого и среднего бизнеса»
Воронежские предприниматели предлагают скорректировать механизмы поддержки
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Инвесторы преломили плиту
Проект завода стройматериалов под Орлом осложнился конфликтом собственников
Курский текстиль заворачивают в суд
Региональные власти добиваются от «Экотекса» соблюдения экологических норм
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Энергоблок №5 НВАЭС выведен в ремонт
Планово-предупредительный ремонт продлится 65 суток
Как «Свободный сокол» уходил от долгов
Качество поставки электроэнергии от подстанции, принадлежащей липецкому заводу «Свободный Сокол», много…
Строительство
Тракторам здесь не место
Промплощадку в центре Курска планирует застроить жильем воронежский «Инстеп»
«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия