Семейный отель поменял хозяина

Четырехзвездочный отель Bridge Resort у компании «Мостовик девелопмент» приобрели холдинговая компания «Синдика» и «Рота-девелопмент». Бенефициаром первой является бывший глава Карачаево-Черкесии, а сейчас сенатор от республики Арсен Каноков, основным владельцем второй — депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Гостиничный комплекс, расположенный в Имеретинской низменности Сочи, обошелся инвестору в 2 млрд руб. Стоимость сделки, по оценкам аналитиков Ivashkevich Hospitality, составила $35—40 млн. Эксперты называют покупку отеля крупнейшей сделкой на гостиничном рынке за последние два года, но отмечают, что актив имеет низкую рентабельность.



Гостиничный четырехзвездочный комплекс Bridge Resort у компании «Мостовик девелопмент» приобрели холдинговая компания «Синдика» и ООО «Рота-девелопмент». Об этом «Ведомостям» рассказал президент «Синдики» Олег Эскиндаров. Отель Bridge Resort расположен в Имеретинской низменности, в пешей доступности от Олимпийского парка, в двух минутах ходьбы от Черного моря и в 10 минутах езды до сочинского аэропорта Сочи. Bridge Resort является семейным курортом, который включает в себя четырехзвездочный отель, медицинский и spa-центры, комплекс бассейнов, собственный пляж, рестораны, бары, конференц-залы, детские клубы и воркаут-площадки. Курорт предлагает отдых по системе «все включено». По версии TopHotels, Bridge Resort ежегодно входит в ТОП-5 лучших отелей для семейного отдыха в России. По рейтингу портала Tripadvisor Travellers Choice, в 2018 году гостиничный комплекс занял первое место в номинации «Лучший отель для семейного отдыха в России».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», бенефициаром ХК «Синдика» является бывший глава Карачаево-Черкесской Республики и нынешний сенатор Арсен Каноков, а владельцем 76% уставного капитала «Роты-девелопмент» — бизнесмен и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Комплекс был возведен к сочинской Олимпиаде компанией «Мостовик» Олега Шишова. На строительство 2 млрд руб. выделил ВЭБ.РФ. После завершения Олимпиады «Мостовик» был признан банкротом, а самого Шишова в 2016 году приговорили к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество. Краснодарский краевой арбитраж в 2017 году утвердил мировое соглашение между ВЭБом и «Мостовик девелопмент». Согласно документу, госбанк стал залогодержателем 100% долей компании, включая сам отель и права аренды участка под объектом. Стоимость долга на момент соглашения оценивалась в 2,3 млрд руб., погасить его «Мостовик девелопмент» должен до 2028 года.

По оценке Ivashkevich Hospitality, стоимость этого комплекса, исходя из его дохода, может достигать $35—40 млн.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяны Веллер, эта сделка является крупнейшей покупкой на гостиничном рынке России за последние два года. При этом госпожа Веллер поясняет, что ставка капитализации при расчете заявленной цены продажи составляет в районе 7,5%, и считает стоимость сделки высокой. «Она сравнима со столичными отелями среднего ценового сегмента. К этому следует добавить возраст отеля — семь лет — время, когда большинству объектов пора начинать задумываться о реновации, и, соответственно, вопрос, предстоят ли новому владельцу еще и эти капитальные затраты. Если таковые не требуются, цена выглядит вполне рыночной. Дополним, что обоснованность цены определяется в том числе и планами нового владельца. Если он рассчитывает, например, конвертировать часть номерного фонда в апартаменты и продать, то цена может быть вполне оправданна»,— считает госпожа Веллер.

По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, это актив с низкой, но стабильной положительной рентабельностью. «При этом на него стабилен и спрос инвесторов, что подтверждает финансовую оценку актива. Например, ранее сообщалось, что "Альфа-Групп" купит этот сочинский отель обанкротившегося "Мостовика"»,— рассказал эксперт. Он также отметил, что, судя по ориентировочным показателям рентабельности, это ликвидный «защитный» актив, способный приносить относительно низкую, но эластичную к шокам прибыль в средне- и долгосрочном периоде.

По мнению гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, Сочи является в настоящий момент одним из важнейших в стране центров притяжения внутреннего туризма и серьезной альтернативой отдыху за рубежом, так что приобретение гостиничной недвижимости в этом регионе представляется выгодным. «Покупка подобных активов крупными компаниями не редкость. Учитывая стоимость земли в Сочи, расположение отеля и возможность его переформатирования, актив можно назвать ликвидным»,— говорит эксперт.

Елена Рыжкова