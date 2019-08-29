Землю занесли в суд

В Астраханской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы города Ахтубинск Аманги Нарузбаева. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что предоставляя местной предпринимательнице земельный участок по заниженной стоимости, он нанес бюджету Ахтубинска ущерб на 1,5 млн руб. Господин Нарузбаев признает вину.

Следственные органы СУ СКР по Астраханской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Ахтубинска Аманги Нарузбаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что бывший чиновник незаконно передал в аренду местной предпринимательнице земельный участок площадью более 290 кв. м под расширение магазина. При этом, как выяснилось на предварительном следствии, женщина действовала в интересах супруги господина ­Нарузбаева.

Согласно законодательству, земельный участок мог быть предоставлен только по результатам аукциона, который не проводился. Однако Аманга Нарузбаев, «действуя в интересах своей супруги», дал поручение своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка.

Позже глава Ахтубинска заключил с предпринимательницей соглашение, по которому стоимость передаваемого ей участка составила 235 тыс. руб., в то время как его реальная стоимость, по мнению следствия, составляет 1,7 млн руб. Таким образом, муниципальному бюджету был нанесен ущерб порядка 1,5 млн руб.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ход расследования уголовного дела находился на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова»,— пояснили в СУ СКР.

Аманга Нарузбаев был задержан в июне прошлого года сотрудниками УФСБ по Астраханской области. Позже стало известно, что он полностью признал вину во вменяемом ему преступлении и написал явку с повинной.

Господин Нарузбаев возглавлял администрацию Ахтубинска с 2009 года, 30 июля в совет депутатов Ахтубинска поступило распоряжение главы города о сложении полномочий по собственному желанию. 2 августа депутаты приняли отставку чиновника. Муниципалитет возглавил заместитель главы города по правовым вопросам Николай Ламанов.

Супруга бывшего главы Ахтубинска Айслу Нарузбаева, согласно «СПАРК-Интерфакс», владеет долей (68,5%) в ОАО «Концерн „Ахтубинский хлеб“», 100% ООО «Нарузбаев А.» (розничная торговля) и 100% ООО «НАН» (торговля в неспециализированных магазинах).

Дело в отношении господина Нарузбаева поступило на рассмотрение судьи Ахтубинского районного суда Александра Технацова.

Сергей Петунин