«Умная» колонка зазвучит в экосистеме Сбербанка

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки. Устройство могут представить в следующем году. Ожидается, что колонка станет ключевым элементом экосистемы банка. По данным РБК, голосовой помощник для гаджета разработает Центр речевых технологий. С этой компанией, в частности, сотрудничают ВТБ, РЖД и «МегаФон».

«Умная» колонка позволит Сбербанку лучше понимать поведение пользователей и предлагать клиентам индивидуальные услуги, убежден гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Основное направление — это интеграция основных видов приложений бизнеса, которые могут понадобиться клиентам Сбербанка. Голосовой помощник может потребоваться, чтобы заказать товары, услуги, питание, химчистку. Поисковые запросы в колонке помогут банку быть в курсе того, что ищут его пользователи, чтобы в дальнейшем увеличить пакет услуг своему клиенту или привлечь сторонние организации и тоже получать от этого выгоду. Смысл колонки, наверное, в том, чтобы, не держа телефон в руке, можно было выполнить все необходимые задачи».

В России рынок «умных» колонок пока развит слабо. В прошлом году такое устройство выпустил «Яндекс». СМИ сообщали о похожих планах Mail.Ru Group. Россияне постепенно привыкают к новому классу устройств, убежден руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По его мнению, у отечественных «умных» колонок есть большой потенциал: «“Умные” колонки в первую очередь популярны в США, потому что это уже сформированный развитый рынок, в котором, в отличие от других стран, есть экосистемы. Компания “Яндекс” прорубила окно и стала своеобразным трендсеттером. Сейчас рынок постепенно формируется. На данный момент, к сожалению, существующие решения не в полной степени отвечают потребностям пользователей. Еще требуется доработка, поэтому большие надежды возлагаются на будущие продукты.

Это тот редкий случай, когда локальные компании имеют большое преимущество по сравнению с мировыми брендами, которые хуже понимают аудиторию».

В России «умные» колонки в среднем стоят от 4 до 10 тыс. руб. Подобный гаджет от компании Apple может обойтись в 30 тыс. Пользователи жаловались на высокую цену устройства — ожидается, что осенью американская корпорация представит более дешевый аналог.

Илья Сизов