Иван Кошелев ушел из ОЭЗ «Липецк»

Советник генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» и ее бывший руководитель Иван Кошелев покинул это место работы, рассказал “Ъ-Черноземье” сам господин Кошелев. По его словам, он уходит со старой командой управленцев, но верит в новую, которую возглавляет выходец из Сбербанка Дмитрий Дударев. «Уже есть шесть предложений о работе, но пока планирую отдыхать»,– отметил Иван Кошелев. Напомним, пост гендиректора ОЭЗ господин Кошелев оставил весной этого года. Причиной он называл тогда процесс омоложения кадров: ««Мне уже 64 года. Я принял предложение на какое-то время остаться в команде ОЭЗ советником гендиректора по стратегическому развитию, чтобы новый руководитель мог комфортно включиться в работу». При этом смена руководства происходила на фоне критики со стороны врио губернатора Игоря Артамонова, который, в частности, заявлял, что в ОЭЗ не выстроен процесс привлечения инвесторов. Знакомый с деятельностью экономзоны источник “Ъ-Черноземье” отметил, что с октября 2018 года на площадку не было привлечено ни одного нового инвестора, а завершается работа с теми компаниями, который пришли еще при прошлой команде.

Подробнее о смене руководства в одной из самых успешным экономзон России читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У ОЭЗ "Липецк" отнимают голову».

Александр Прытков, Олег Мухин