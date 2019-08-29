Спортсмены сдержали апелляцию

Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» отозвало апелляционную жалобу в Верховный суд о снятии с выборов в Госдуму Антона Шипулина. В партии такое решение пояснили коллективным неофициальным обращением спортсменов, которые назвали нарушение «формальным» и указали на то, что бывший биатлонист уже исправил ошибку. Эксперты оценивают действия «Справедливой России» как непоследовательные и полагают, что снятие олимпийского чемпиона с выборов невозможно из-за «юридической неприкосновенности» кандидатов «Единой России».



Об отзыве из Верховного суда апелляционной жалобы на кандидата, выдвинутого «Единой Россией», Антона Шипулина сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия». «Кандидат от нашей партии Алексей Коровкин отозвал жалобу по вопросу снятия с выборов экс-биатлониста из-за неофициального коллективного обращения заслуженных спортсменов России. В нем они попросили не использовать формальный повод для резонансных судебных тяжб, которые могут нанести вред репутации господина Шипулина не столько как кандидату в депутаты, сколько как олимпийскому спортсмену страны»,— рассказали в партии.

«Это формальное нарушение со стороны человека, который первый раз идет на выборы и который фактически уже исправил свою ошибку»,— процитировали в пресс-службе обращение спортсменов.

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов назвал решение господина Коровкина «великодушным поступком сильного и уверенного в себе человека». «Он задает высокую планку порядочности в политической жизни Среднего Урала»,— заявил он.

Получить комментарий в избирательном штабе бывшего биатлониста не удалось — там не отвечали на звонки “Ъ-Урал”.

Напомним, в августе Свердловский областной суд отклонил иск господина Коровкина о снятии с выборов Антона Шипулина. Истец настаивал, что при регистрации бывший спортсмен не указал в декларации о доходах иностранные активы на сумму более 3,6 млн руб. Ценные бумаги кандидат разместил в немецком «Коммерцбанке АГ». Во время судебного заседания сторона защиты предоставила суду отчет Сбербанка, который выступал в качестве брокера. По документу, господин Шипулин продал иностранные активы до официальной регистрации в качестве кандидата.

Эксперты уверены, что снятие Антона Шипулина с довыборов в Госдуму невозможно из-за «юридической неприкосновенности» кандидатов «Единой России», при том, что реальных соперников ему нет. «Он представитель “Единой России” и поддержан всеми административными и промышленными ресурсами. Кроме того, партия обладает иммунитетом от юридических преследований на выборах любого уровня»,— пояснил глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. По его мнению, снятие кандидата возможно в ситуации серьезного конфликта групп, которые инвестируют в разные политические партии, или в случае «неудобства» кандидата для исполнительной власти. «Действия “Справедливой России” непоследовательны. Причина отзыва апелляции (из-за коллективной просьбы спортсменов.— “Ъ”) не выдерживает критики. Партию попросили “не будировать” эту тему и не возбуждать излишнюю политическую напряженность»,— считает господин Пирогов.

Дарья Соколова, Анастасия Реутова