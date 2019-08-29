Угонщика самолета отправят на лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил жителя села Угут Павла Шаповалова, пытавшегося угнать в январе этого года самолет «Аэрофлота», к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Иски авиаперевозчика и пассажиров рейса о возмещении материального ущерба оставлены без рассмотрения. Защита Шаповалова намерена обжаловать решение суда. Ранее она просила переквалифицировать его действия на менее тяжкий состав.



Судья Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Москвин вынес решение по уголовному делу жителя села Угут Павла Шаповалова. Он пытался угнать (ст.211 УК РФ) самолет авиакомпании «Аэрофлот». «Суд, с учетом позиции гособвинителя, применил к подсудимому меру в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа»,— сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. Ранее психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.

22 января 2019 года Павел Шаповалов, летевший на самолете Boeing авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Сургут — Москва, подошел к одному из бортпроводников и спокойно попросил перенаправить авиалайнер в Афганистан. При этом он угрожал наличием пистолета, который якобы был у него. Бортпроводники, действуя согласно инструкции, не пустили захватчика в кабину пилотов и сообщили им об инциденте. Было решено посадить самолет в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. В этот момент на борту находились 69 пассажиров и шесть членов экипажа. После успешного приземления самолета на самой дальней стоянке (для вертолетов) Павла Шаповалова сразу задержал спецназ. 23 января его арестовали, в середине мая арест продлили. Обвиняемого перевели в психиатрическую клинику.

Во время судебных слушаний представитель «Аэрофлота» требовал возмещения ущерба авиакомпании в размере 2,4 млн руб. и $4,4 тыс. (вынужденная посадка самолета, простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание). Одна из пассажирок рейса направляла в суд гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба. Судья ХМАО оставил оба иска без рассмотрения (истцы имеют право на рассмотрение их претензий в гражданском порядке).

В ходе прений адвокат Павла Шаповалова Евгений Жердев ходатайствовал о переквалификации действий Павла Шаповалова из особо тяжких в тяжкие (с ч.2 ст.211 УК РФ на ч.1 ст.211 УК РФ), так как угрозы применения насилия не было. По его словам, защита намерена обжаловать решение суда.

Отметим, осужденный в 2012 году уже привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества»). Тогда за битье стекол в доме своей родственницы ему назначили 200 часов обязательных работ.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, осужденный до захвата самолета обращался за психиатрической помощью. «Следователями поминутно восстановлен ход событий последних двух-трех недель его жизни. Было установлено, чем он занимался в предшествующие годы»,— отмечал руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР Петр Решетников. Он также рассказал, что «после инцидента с Шаповаловым в практику перевозчиков внедряется специальная подготовка экипажей и аэропортовых служб».

Мария Арабей