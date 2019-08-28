29 августа, четверг
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Brabus сделал 365-сильный Mercedes-AMG A35

Тюнинг-ателье Brabus представило cсобственный вариант «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A35.

Мощность 2-литрового турбомотора увеличена с базовых 306 л.с. до 350 л.с. за счет установки фирменного блока управления двигателем PowerXtra B35. Блок PowerXtra + B35S и спортивная выхлопная система позволяют получить мощность 365 л.с.

Хэтчбек от Brabus получил новый аэродинамический обвес, фирменные колесные диски, а также комплект спортивных аксессуаров интерьера — накладки на педали и пороги, коврики, подрулевые лепестки коробки передач.

Напомним, премьера Mercedes-AMG A35 состоялась в сентябре 2018 года.

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