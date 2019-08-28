В Кировской области расследуют дело о преднамеренном банкротстве молочного комбината

В Кировской области по материалам прокурорской проверки началось расследование по признакам преднамеренного банкротства АО «Слободской молочный комбинат». Основанием стали жалобы работников предприятия на невыплату им зарплаты, сообщает Генпрокуратура РФ.

В ходе проверки был выявлен факт умышленного вывода активов комбината генеральным директором компании Дмитрием Ветошкиным. Отдельным работникам он перечислял суммы, которые в разы больше их реальных заработных плат, – всего 10 млн руб. «Уменьшение активов общества путем необоснованного и несоразмерного перечисления денежных средств нескольким работникам комбината незадолго до введения процедуры наблюдения привело к образованию задолженности по заработной плате перед остальными работниками в общем размере более 1,4 млн. рублей»,– говорится в сообщении ведомства.

В региональном управлении МВД возбудили уголовное дело в отношении гендиректора предприятия по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), соединив его с расследованием по факту невыплаты сотрудникам зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Анастасия Еремина