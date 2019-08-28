Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Ижевске

Четверо пассажиров автобуса 22-го маршрута, в том числе один ребенок, получили травмы в результате аварии, произошедшей сегодня около 16.15 напротив дома №2 по ул. Выставочной в Ижевске. Они были доставлены в медицинское учреждение

Как сообщили в 1-ом отделе УГИБДД Удмуртии, водитель автомобиля ВАЗ-2114 — мужчина 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом «ЛИАЗ», под управлением мужчины 1988 года рождения. Сам водитель легкового автомобиля также получил травмы и был госпитализирован

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Прокуратура Индустриального района Ижевска по данному факту проводит проверку, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Будет проанализировано исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортных средств, соблюдения лицензионных требований и условий.

Напомним, 23 августа около 19:05 на ул. Новоажимова в Ижевске водитель автобуса «Нефаз» наехал на опору теплотрассы. В салоне автобуса находилось порядка 35 человек. 26 человек, включая двоих детей, были доставлены в медицинские учреждения. Семерым из них, включая водителя, потребовалась госпитализация. По уточненным данным водитель автобуса отвлекся от управления транспортным средством.