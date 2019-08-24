Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Ижевске

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», –„Ъ-Удмуртия”). Причины аварии сейчас устанавливаются», – отмечают в ведомстве.

Напомним, авария произошла 23 августа около 19:05 на ул. Новоажимова. Водитель автобуса «Нефаз» наехал на опору теплотрассы. В салоне автобуса находилось порядка 35 человек.

«26 человек, включая двоих детей, были доставлены в медицинские учреждения Ижевска. Семерым из них, включая водителя, потребовалась госпитализация. По уточненным данным водитель автобуса отвлёкся от управления транспортным средством», - отмечают в УГИБДД МВД по Удмуртии.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших. Сейчас Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии. Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят сообщить в дежурную часть ГИБДД по тел.: 415-700, 415-701 или по тел. 02.