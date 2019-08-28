Новый Volkswagen Golf дебютирует осенью 2019 года

Компания Volkswagen подтвердила, что премьера нового поколения модели Golf состоится осенью 2019 года.

Какой-либо официальной информации о 5-дверном хэтчбеке Volkswagen Golf VIII автопроизводитель не предоставил. Опубликован лишь тизер, на котором машина нового поколения представлена в черно-белом камуфляже.

Ранее ожидалось, что Volkswagen Golf VIII покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, но вместо этого немецкий автопроизводитель проведет премьеру серийного электромобиля Volkswagen I.D.