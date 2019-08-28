К компании «ЛенСпецСтрой» подан банкротный иск на 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал банкротный иск в отношении компании ООО «ЛенСпецСтрой», являющейся застройщиком проблемного ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино. Заявителями выступают Владимир и Алла Павловы. Сумма исковых требований составляет 1,651 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Напомним, что дольщиками ЖК «Ленинградская перспектива» числятся 779 человек.

Ранее сообщалось, что вопрос завершения строительства объекта за счет федеральных и региональных средств находится в процессе обсуждения в правительстве Ленобласти.

“Ъ-СПб” писал, что гендиректор ООО «ЛенСпецСтрой» Дмитрий Астафьев был арестован по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков, однако в конце января этого года отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Также сообщалось, что достраивать ЖК «Ленинградская перспектива» планировалось за счет средств банка «Открытие».