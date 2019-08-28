Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза, до 50 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Минобороны России об увеличении суммы иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 млрд руб. до 49,7 млрд руб. Министерство требует взыскать с ОАК неустойку по госконтракту 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС.

Как сообщили информагентства, иск Минобороны к ОАК поступил в ноябре прошлого года, а сумма по нему на тот момент составляла 5,4 млрд руб. В мае суд удовлетворил ходатайство ведомства, увеличив сумму иска до 15,5 млрд руб. В июне суд объединил в одно производство иск на 15,5 млрд руб. с еще двумя спорами Минобороны с ОАК. Сегодня, 28 августа, Арбитражный суд Москвы отложил слушание по делу на 15 октября.

Об одной из претензий Минобороны к ОАК читайте в материале “Ъ” «Военный Ан-140 отремонтируют в суде».