Почтеннейшая республика

За полторы недели до выборов главы Республики Алтай антирейтинги кандидатов выросли, а рейтинги почти у всех упали. Врио главы региона Олега Хорохордина, выдвинутого «Единой Россией», готовы поддержать своими голосами около 42% избирателей, его главного оппонента, коммуниста Виктора Ромашкина — лишь 23%. Политические эксперты с высокой степенью вероятности прогнозируют второй тур выборов, в которых в итоге победит кандидат от оппозиции.

Алтайский центр политического консалтинга (ЦПК) проанализировал рейтинги кандидатов на должность главы Республики Алтай. Согласно данным исследования, за последние два месяца сильнее всего рейтинг упал у врио главы республики Олега Хорохордина. В то же время антирейтинг каждого из трех кандидатов вырос в среднем на 10 процентных пунктов.

ЦПК опросил 1,5 тыс. человек из 160 тыс. избирателей. Исследование проводилось методом поквартирного обхода. По информации директора ЦПК Екатерины Сергеевой, на сентябрьских выборах точно будут голосовать 58% респондентов, точно не пойдут на них 25%, остальные пока не определились. Согласно данным экспертов, господина Хорохордина («Единая Россия») готовы поддержать 42,7%, это на 10,4 процентных пункта меньше, чем в июне. На втором месте — Виктор Ромашкин (КПРФ), двумя месяцами ранее его готовы были поддержать 27,2%, но теперь лишь 23,5%. Дмитрий Софронов (ЛДПР) стал единственным кандидатом, у которого показатели рейтинга выросли — с 7,8% до 14,3%.

При этом антирейтинг у Олега Хорохордина остается самым высоким — 22,5%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в июне. Антипатии избирателей к коммунисту Виктору Ромашкину при этом росли более высокими темпами — на 9,1 процентных пункта за два месяца и достигли 19,4%. Антирейтинг либералдемократа Дмитрия Софронова увеличился почти втрое — с 5,4% до 16%.

Как поясняет „Ъ“ политтехнолог Константин Лукин, то, что рейтинг и антирейтинг кандидата одновременно растут, — «абсолютно нормальная ситуация»: «В исследовании отражен переходный момент, когда отношение людей к Дмитрию Софронову меняется, сейчас у него повысилась узнаваемость за счет усиления активности во время избирательной кампании и горожане увидели в нем альтернативу. До этого все внимание было сосредоточено на коммунисте Викторе Ромашкине».

Выборы главы пройдут 8 сентября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, то через две недели состоится второй тур выборов. В предвыборной гонке будут участвовать три кандидата: глава реготделения КПРФ и депутат Госсобрания-Эл Курултай Виктор Ромашкин, координатор реготделения ЛДПР и депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов. «Единую Россию» на выборах будет представлять врио главы беспартийный Олег Хорохордин.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что на снижение рейтинга главного оппозиционера господина Ромашкина повлияла вялая предвыборная агитация, «которая связана с нехваткой денег»: «Люди просто не понимают, действительно ли человек хочет участвовать выборах, отсюда и растет недовольство». Он сумел собрать 325 тыс. руб., из которых потратил лишь 233 тыс. руб. Виктор Ромашкин пояснил „Ъ“, что «партия не располагает значительными средствами».

Самый богатый избирательный фонд у кандидата от партии власти. По данным республиканского избиркома, Олег Хорохордин привлек в фонд 27,3 млн руб., из которых уже потратил больше половины. Дмитрий Софронов собрал около 1,6 млн руб., из которых потратил более 670 тыс. руб.

Константин Лукин отмечает, что на стабильное снижение рейтинга господина Хорохордина повлияло несколько факторов: «Он не смог договориться с алтайцами и понять специфику национальных раскладов, его назначили уже в разгар избирательной кампании, когда шли праймериз, и его образ классического тихого чиновника не вяжется с лозунгом „Сильный Алтай“. У людей возникает когнитивный диссонанс, и они не будут голосовать за такого кандидата». Константин Лукин отмечает, что тактика врио главы поменялась и теперь он апеллирует к слабым сторонам своих конкурентов: «Он играет на теме возраста. Виктору Ромашкину сейчас 60 лет — слишком пожилой, а Дмитрий Софронов, которому 31 год, наоборот, слишком молодой».

Против господина Софронова играет его принадлежность к партии Владимира Жириновского, уверен Константин Лукин. Несмотря на все недостатки оппонентов, Олег Хорохордин так и «не снискал любви у народа, не смог стать своим, отказался выстраивать коммуникацию с коренными алтайцами, теперь последние чувствуют себя отвергнутыми». Две недели назад представители коренных алтайцев из регионального общественного движения (РОД) «Алтай Курултай» в Республике Алтай призвали избирателей к протестному голосованию. Причиной якобы послужило то, что ни один представитель коренной национальности не смог пройти муниципальный фильтр для регистрации в кандидаты на пост главы республики из-за «блокировки» трех районов Олегом Хорохординым.

Учитывая эти условия, политологи прогнозируют высокую вероятность проведения выборов в два тура. «Олег Хорохордин остается для жителей Алтая чужаком, которого к тому же продавливает федеральный центр. Именно давлением на избирателя с помощью назойливой и агрессивной кампании объясняется снижение рейтингов у Олега Хорохордина в самую горячую фазу кампании»,— отмечает политолог Максим Жаров. Константин Лукин полагает, что с вероятностью в 95% в случае второго тура господин Хорохордин проиграет: «Если в регионе случается второй тур, то, как правило, народ идет голосовать против власти, уверовав, что последней можно показать фигу».

Юлия Сасевич