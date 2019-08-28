РАНХиГС: почти четверть россиян составляют самозанятые

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) провели анализ трудоспособного населения России и пришли к выводу, что около 17 млн жителей России работают как самозанятые, передает ТАСС. Доля самозанятых в общем числе занятого населения составляет 22,4% (в 2016 году — 24%).

Последние годы число самозанятых по основной работе в общей численности экономически активного населения растет. Так, с 2016 года их доля выросла с 7,7% до 10%. При этом число тех, кто работает на дополнительной работе в качестве самозанятых, сократилось с 16,3% до 12,4% по сравнению с 2016 годом.

Чаще всего самозанятые работают в сферах торговли (10%), строительства (10%), недвижимости (7%), образования (7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%). Без официального оформления трудятся 64,1% самозанятых.

В исследовании РАНХиГС приняли участие более 1,2 тыс. человек в 27 регионах России.

Ранее эксперты Всемирного банка сообщили, что неформально занятые в России почти не отличаются от официально трудоустроенных.

Подробнее о неформально занятых в России читайте в материале “Ъ” «Тень не отбрасывает работников».