На Белгородчине ущерб от гибели пчел возрос почти до 58 млн рублей

Ущерб от гибели пчел в Белгородской области с начала года вырос до 57,8 млн руб., сообщила Belpressa.ru со ссылкой на первого заместителя руководителя регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлию Щедрину. По данным госпожи Щедриной, уже зарегистрировано 42 пострадавших местных пасечника. Первый коллективный иск от 27 пчеловодов направлен в суд, по остальным документация для заявлений подготовлена и в скором времени также будет передана в суд. По данным департамента, причиной гибели пчел стало применение препаратов, которые разрешены в России и относятся к первому классу опасности для пчел и ко второму – для человека. Власти постараются инициировать процедуру аннуляции сертификата для голландского препарата «Монарх».

Подробнее о гибели насекомых в макрорегионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Пчелам ищут защиту».

Владимир Зоркий