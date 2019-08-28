Свыше 300 млн рублей направлено на обновление и содержание ул. Стара-Загора в Самаре

Обновление ул. Стара-Загора в Самаре в текущем году обойдется муниципальному бюджету почти в 140 млн руб. Всего же на обновление и трехгодичное содержание улицы направлено свыше 300 млн руб. Об этом сообщает городская администрация.

«В этом году преобразится участок протяженностью около 2-х км: от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная»,– говорится в сообщении.

Ремонт проводится «от фасада до фасада». Сейчас проводится укладка асфальтобетонного покрытия тротуаров от кинотеатра «Шипка» по направлению к ул. Ново-Вокзальной. Пешеходная зона восстанавливается с помощью асфальтобетонной смеси (почти

6,3 тыс. кв. м) и плитки (9,6 тыс. кв. м).

Ул. Стара-Загора ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности будут приведены в порядок почти 16 тысяч кв. м.

Георгий Портнов