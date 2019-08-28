Бывший посол России в Лондоне назначен ректором Дипакадемии

Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко станет ректором Дипломатической академии МИД России. О назначении сообщила представитель ведомства Мария Захарова на еженедельном брифинге. О планируемой ротации в российском посольстве в Великобритании и дальнейшем назначении господина Яковенко на должность ректора “Ъ” писал еще в апреле.

«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор — это Александр Владимирович Яковенко»,— сказала госпожа Захарова. До Александра Яковенко исполняющим обязанности ректора Дипломатической академии МИДа являлся бывший посол России в Перу Михаил Троянский. До этого академию на протяжении многих лет также с приставкой и. о. возглавлял политолог, историк и дипломат Евгений Бажанов.

24 августа чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Он занимал этот пост с 2011 года. Имя преемника господина Яковенко пока не называется. По информации “Ъ”, им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Подробнее о ротации в российском посольстве в Лондоне читайте в материале “Ъ” «Александр Яковенко дослужил до академии».