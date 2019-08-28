Петербургские туристы более суток не могут вернуться с острова Мальорка из-за попадания в самолет молнии

Туристы из Санкт-Петербурга уже более суток не могут вернуться домой из Пальма-де-Мальорки. Рейс немецкой авиакомпании Lufthansa должен был отправиться в Пулково еще в 14:10 вторника, 27 августа, однако до сих пор не вылетел. Об этом сами петербуржцы сообщают в соцсетях.

По словам туристов, накануне вечером их отправили ночевать в гостиницу, пообещав вылет к утру среды, 28 августа, однако этого до сих пор не произошло. В авиакомпании объяснили причину более чем суточной задержки техническими проблемами с самолетом, в который по пути на испанский остров из Германии попала молния.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» объяснила задержки рейсов в Пулково потерей воздушного судна в результате ЧП в Жуковском, когда лайнер выполнявший рейс Москва – Симферополь вынужден был совершить жесткую посадку на кукурузное поле в Подмосковье.