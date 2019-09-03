Леди несовершенство



Только за это лето появилось еще несколько новых бьюти-платформ на базе искусственного интеллекта. «Коммерсантъ Стиль» рассуждает об их этичности и в тренде на диверсификацию в индустрии.

По оценкам консалтинговой компании EY, в ближайшие десять лет косметический рынок вырастет вдвое. Бьюти-компании сталкиваются с высочайшей конкуренцией, а уровень лояльности покупателей снижается, поэтому производители вынуждены придумывать новые способы удержания клиентов и продажи продукции. По данным L`Oreal, прошлый год — лучший за последние 20 лет в истории мирового рынка индустрии красоты. По оценкам аналитиков, мировой рынок косметики достигнет к 2025 году $758 млрд, увеличившись почти на 6%.

Аудитория молодеет и вместе с тем тянет за собой глобальный тренд, связанный с цифровыми технологиями, в основе которых — искусственный интеллект.

Еще никогда не было так просто выбрать новый цвет волос, подобрать оттенок помады с помощью приложений на основе дополненной реальности, просканировать кожу и подобрать косметику. Но в новых технологиях много недоработок.

Обратная сторона дополненной реальности

В историях Instagram наблюдается стремительный рост виртуальных масок. Примеряя на себя разные образы, мы создаем иллюзию преодоления телесности, убегаем от реальности, играем. Фактически мы дублируем себя в виртуальном мире. Многие из фильтров не просто украшают лицо и накладывают разные эффекты, а кардинально его меняют. Например, фильтр Кайли Дженнер позволяет не просто «примерить» цвет помады, он еще и создает эффект накладных ресниц, а главное — заметно «блюрит» кожу, делая ее гладкой, ровной, без пор и морщинок. А этого, как известно, в реальной жизни не бывает.

По такому же принципу работают умные зеркала и приложения с дополненной реальностью, где можно посмотреть на себе полноценный макияж. Например, приложение Sephora Virtual Artist позволяет отсматривать оттенки продуктов на моделях с идеальным лицом, на которых даже нет пор. Приложение HiMirror оценивает состояние кожи по шкале от 1 до 100, где 90 — хороший результат, по словам создателя. Как понять, что такое идеальная кожа? Все индивидуальны, а подобные приложения просто не могут быть объективными. Любой продукт обязательно нужно тестировать на себе. Тон может желтить или окисляться, а помада — не подойти по текстуре или по оттенку, потому что цветопередача на картинке может быть искаженной.

Сканирование кожи и подбор косметики

Еще одна возможность искусственного интеллекта — платформы для предоставления персонализированного анализа. В приложение Skin Advisor нужно загрузить свои фото, информацию об образе жизни и особенностях кожи, чтобы получить рекомендации по уходу за кожей. Похожее приложение создала марка Neutrogena — Skin360, которое предоставляет клиентам информацию о состоянии их кожи, а также позволяет отслеживать изменения и получать индивидуальные консультации.

Только в июле появилось новое подобное приложение — SelfE Face Analysis для отслеживания влияния солнца на кожу. Оно предоставляет анализ старения лица от повреждения солнцем по упругости кожи, объему, симметрии и другим маркерам возраста, а также дает рекомендации по уходу. Но какой в этом смысл? Достаточно просто ежедневно использовать SPF не менее 30, увлажнять, очищать кожу и напитывать ее антиоксидантами. Это приложение может быть полезным лишь как напоминание о необходимости использования SPF.

Также в июле бренд Pond`s (Unilever) создал первого в мире виртуального собеседника для диагностики кожи на основе технологии искусственного интеллекта под названием SAL. Пользователям просто нужно загрузить селфи, пройти короткий тест и получить свои персональные результаты.

Журналист The Guardian Рик Самаддер пишет, что во время тестирования зеркала HiMirror он «еще никогда не был так оскорблен». Зеркало подсветило на коже все: поры, морщины, шелушения, черные точки, сделав их еще более заметными. Кроме того, заметно увеличило изображение. Отрицательного мнения осталась об «умном» зеркале и колумнист Allure.

Диверсификация рынка

Главная цель таких платформ — заставить покупать. Но адекватную и объективную оценку состояния кожи может дать только специалист и только при личной консультации. Это подтверждается исследованием Wakefield Research, по результатам которого 70% опрошенных были в шоке от ассортимента косметики, 63% оказались растерянными от маркетинговых заявлений, а еще 71% респондентов искали дополнительные подробности о понравившихся продуктах, находясь в магазине. Это говорит о том, что большинство покупателей не готовы к самостоятельным покупкам и нуждаются в помощи. Хотя и такой маркетинг ориентирован на молодое поколение, исследование, проведенное в США инвестиционным банком Piper Jaffray, показало, что 90% девушек-подростков предпочитают делать покупки в магазине, а не онлайн.

Подобные приложения и прочие продукты, основанные на искусственном интеллекте, пока не способны продвигать индивидуальность.

Наличие индивидуальных особенностей внешности, пока еще воспринимаемых искусственным интеллектом как недостатки, не делает нас менее привлекательными, а их отсутствие не означает совершенство.

Однако по данным Research and Markets, эта категория будет продолжать расти, а к 2020 году будет стоить $12,8 млрд.

Дарья Богомолова