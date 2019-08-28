В Адыгее планируется строительство 14 школ на 5820 мест

В 2020 году в Майкопе будет введена в строй общеобразовательная школа на 1100 мест. В ближайшее время начнется строительство школы на 250 мест в станице Ханской. А всего в республике планируется строительство еще 14 школ на 5820 мест, сообщили в региональном правительстве.

Также в Адыгее планируют построить 13 детсадов. Строительство шести из них будет завершено к концу 2019 года. На создание Центра опережающей профессиональной подготовки республика получит федеральную субсидию в размере 50,4 млн руб. На развитие дополнительного образования детей будет направлено более 400 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В целом с начала текущего года в Адыгее реализуются 46 региональных проектов, из них семь – в рамках нацпроекта «Образование». Более 1,5 млрд руб. направлено на развитие школьной инфраструктуры, системы допобразования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий. По нацпроекту «Демография» регион получил свыше 1 млрд руб.

Василий Хитрых