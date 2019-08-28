Кремль не связывает случаи изнасилования с «тотальной безнаказанностью» полиции

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время пресс-брифинга попросили прокомментировать произошедшие в последнее время изнасилования полицейскими в Анапе и в Екатеринбурге. Он ответил, что считает отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, в которых подозревают сотрудников полиции. При этом он отметил, что не связывает эти события с «тотальной безнаказанностью» полицейских.

«Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми»,— сказал господин Песков.

Как сообщал ранее “Ъ”, в ночь на 26 августа в поселке Витязево близ Анапы двое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку. А в ночь на 18 августа сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали около сауны девушку 1997 года рождения из Казахстана. По некоторым данным, она занималась проституцией, но официально это не подтверждается. Полицейские посадили ее в машину, и под «угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей» они совершили групповое изнасилование.

Подробнее о случае в Анапе читайте в материале “Ъ” «Патрульно-половая служба».

Подробнее о случае в Екатеринбурге читайте в материале “Ъ” «Полицейских обвинили в изнасиловании».