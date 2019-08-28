Петербургские предприятия отгрузили заказчикам продукции на 1,5 трлн рублей за полгода

В январе-июне текущего года петербургские предприятия отгрузили заказчикам продукции на сумму 1,5 трлн рублей. Этот показатель составляет 103,7% к аналогичному периоду прошлого года. Лидерство по темпам роста в городе сохраняют машиностроение и фармацевтический кластер.

Что касается индекса промышленного производства в Петербурге, то он по итогам шести месяцев 2019 года составил 104,9%, превысив общероссийский показатель практически в два раза. Такие данные были озвучены в ходе заседания городского правительства в среду, 28 августа, посвященного итогам социально-экономического развития Петербурга за первое полугодие 2019 года и прогнозу социально-экономического развития на 2020-2022 годы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на том же заседании было объявлено о том, что количество высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест в Петербурге в первом полугодии 2019 года превысило 1 млн.