Количество высокотехнологичных рабочих мест в Петербурге превысило 1 млн

По итогам прошлого года количество высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест в Петербурге составило 1,03 млн. В базовом варианте прогноза социально-экономического развития города до 2022 года это число должно вырасти до 1,08 млн, а в целевом, более благоприятном — до 1,1 млн. Такие данные комитета по экономической политике и стратегическому планированию были озвучены на заседании городского правительства, посвященного итогам социально-экономического развития Петербурга за I полугодие 2019 года и прогнозу социально-экономического развития на 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что согласно майскому указу президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике», количество ВПРМ в Петербурге к 2020 году должно увеличиться до 1,14 млн.