«Долина овощей» хочет купить тепличный бизнес «Реновы» в четырех регионах

ООО «Гринхауз», подконтрольное бенефициарам группы «Долина овощей» Дмитрию и Александру Лашиным, Игорю и Максиму Соколовым, подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке доли в ООО «Теплицы регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. С конца 2018 года «Ренова» уменьшила долю в «Теплицах регионов» до 49%, остальное — у АО «Комплекспром» бывших топ-менеджеров группы.

Ранее «Ренова» планировала вложить 3,2 млрд руб. в тепличный комплекс в Коми мощностью 4 тыс. т томатов и 6 тыс. т огурцов в год. Также компания предполагала построить объекты в Свердловской области, Пермском крае и Чувашии; общая стоимость проекта — 25 млрд руб. Строительство теплиц пока не завершилось, отметил в беседе с РБК президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Сумма сделки с «Гринхаузом» не раскрывается.

«Долина овощей» Игоря и Максима Соколовых, Дмитрия и Александра Лашиных, Владимира Цанавы, Андрея Гриднева и Иосифа Берая управляет целым рядом тепличных мощностей в Липецкой области. Крупнейший реализуемый проект — завершение строительства теплиц в селе Архангельском Елецкого района, общий объем инвестиций в которые может составить 12 млрд руб.

О проектах группы в Липецкой области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Долине овощей" не хватает света».

Олег Мухин