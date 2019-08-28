На Ставрополье у предпринимателя изъяли 2,7 млн бутылок под контрафактный алкоголь

Суд Новоалександровского района Ставропольского края рассмотрит дело местного предпринимателя, которого подозревают в незаконном использовании чужих товарных знаков (ч. 1 ст. 180 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следствие установило, что предприниматель без разрешения правообладателей производил стеклянные бутылки с объемным изображением товарных знаков для продажи тары производителям спиртного. В ходе обыска на складах подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 2,7 млн стеклянных бутылок с признаками контрафактности. Причиненный действиями подозреваемого ущерб оценили в 18,5 млн руб.

Дарья Голякова