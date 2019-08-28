«Нокиан шина» подала на банкротство людей из окружения Андрея Смышляева

Российское подразделение концерна Nokian — ООО «Нокиан шина» направило в арбитражный суд Башкирии заявления о признании банкротами трех лиц, входивших в окружение уфимского предпринимателя Андрея Смышляева. Господин Смышляев, которого участники рынка знают как владельца сети шинных магазинов «Таганка», задолжал «Нокиан шине» около 1,5 млрд руб. Он признан банкротом.

В суде Башкирии «Нокиан шина» просит признать несостоятельными также юриста и делового партнера господина Смышляева — Сергея Горохова, тещу предпринимателя Лидию Салманову и его супругу Ольгу Смышляеву. Требования к каждому из трех ответчиков истец оценивает в 1,17 млрд руб.

Андрей Смышляев в мае был задержан в Италии на собственной вилле на озере Комо. Россия требует его экстрадиции в страну — на родине предприниматель подозревается в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ст. 159 и ст. 196 УК РФ). Потерпевшей в уголовном деле является компания «Нокиан шина»: российское подразделение мирового концерна Nokian Tyres поставило бизнесмену и сети «Таганка» товар на сумму около 1,5 млрд руб., но не получило оплаты.

Ирина Самойлова