В Казани создают рабочую группу по вопросам выделения земель для многодетных семей

Власти Казани анонсировали создание рабочей группы по вопросам выделения земельных участков многодетным семьям. В нее будут включены представители исполкомов районов Татарстана, коммунальных служб и инициативной группы многодетных семей. Встречи членов рабочей группы будут проходить каждый месяц, говорится в сообщении мэрии.

В частности, группе предстоит решать задачу с нехваткой земель. По словам главы комитета земельно-имущественных отношений Рената Галяутдинова, в настоящее время свыше 7 тыс. многодетных семей нуждаются в участках. Для этих целей нужно освободить 833 гектаров земли.

Кроме того, существует проблема с инфраструктурой на участках для многодетных семей. Территории необходимо обеспечивать транспортом, инженерными сетями, социальной инфраструктурой. Этот вопрос, по мнению первого замглавы исполкома Рустема Гафарова, необходимо решать комплексно при участии представителей минтранса Татарстана.

Также в списке обозначенных проблем значится отсутствие в населенных пунктах школ, детских садов, больниц, газификации, электрификации, водоснабжения и другой инфраструктуры.

"Ъ-Казань"