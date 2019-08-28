В суд по делу Сергея Шатило принудительно доставят свидетеля, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере

Защита директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило в среду попросила Октябрьский районный суд принудительно вызвать на заседание главу компании «ИТМ системы». Ранее его заявляло в качестве свидетеля сторона обвинения. Но он отказывался являться под предлогом своего нахождения на учете в психоневрологическом диспансере. По словам адвокатов Сергея Шатило, это не является уважительной причиной для неявки в суд. Также защитники главы ООО «СМТ» попросили суд разрешить получить показания у директора ООО «Модульные медицинские решения».Александра Петровича, который сообщал, что изготавливаемые его компанией модули на размещение магнитно-резонансных томографов не подлежат регистрации как медоборудование и не имеют регистрационного удостоверения. Ранее эта медтехника поставлялась в Самару.

Ранее Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян были признаны Самарским районным судом виновными в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки.

Сейчас главу ООО «Современные медицинские технологии» судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу им. Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб.

Георгий Портнов