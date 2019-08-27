Дождь затопил дороги Владивостока

Сильный ливень обрушился на Владивосток ночью, потоки воды смывали грунт вместе с деревьями на дороги. «Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города»,— рассказал «РИА Новости» представитель мэрии города.

Как заявили в региональном МЧС, городские службы готовились к непогоде, но за короткое время выпало много осадков — потоки воды, спускаясь в низинные части города, создавали запруды высотой до 30 см. Представитель Примгидромета сообщил, утром во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.

Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение.