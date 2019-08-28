Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения стены в Ленинском районе Новосибирска

По поручению главы Новосибирской области на место обрушения стены здания на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска выехали первый заместитель губернатора Юрий Петухов и заместитель губернатора Сергей Семка. «Поисковые работы завершены, трое человек из 13 находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование»,— отметил Сергей Семка.

Минздрав региона направил пять бригад скорой для помощи пострадавшим при обрушении здания. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на месте происшествия работают врачи скорой помощи и медицины катастроф. «Пациенту в 34-й больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его стабильное»,— отметил он.

По линии правительства региона будут рассмотрены вопросы об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и другой необходимой поддержке.

От имени правительства региона Сергей Семка выразил соболезнования родным и близким погибших.

В настоящее время ликвидация последствий происшествия находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области.