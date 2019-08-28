В суде по делу ООО «СМТ» свидетель рассказал о недостатках медоборудования для больницы им. Середавина

В Октябрьском районном суде Самары в среду, 28 августа, прошло заседание по делу о незаконном сбыте ООО «Современные медицинские технологии» незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу им. Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб.

В режиме видеоконференцсвязи был допрошен глава отдела продаж медицинской техники Уральского приборостроительного завода Александр Тельных. По его словам, предприятие по контрактам поставило 17 аппаратов искусственной вентиляции легких «Поток» в центру перинатальной медицины на базе больницы им Середавина в Самаре в 2013 в 2018 году. На технику имелось регистрационное удостоверение.

Позже были обнаружены недостатки в технической документации аппаратуры: в частности, ошибка касалась маркировки прибора. Но они были устранены, а виновный в них сотрудник больше не работает на предприятии.

Сергей Шатило, его компаньоны и бывший заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян были признаны Самарским райсудом виновными в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медоборудования на сумму более 4 млрд руб. Глава «СМТ» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки.

Георгий Портнов