СМИ: китайские спецслужбы используют LinkedIn для вербовки иностранных шпионов

Китайские спецслужбы используют социальные сети для вербовки агентов за рубежом, и наиболее активно используется профессиональная соцсеть LinkedIn, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей разведывательного сообщества США и ряда других стран. За последние годы тысячи пользователей LinkedIn, в первую очередь те, кто был связан с госслужбой или занимал высокие посты, получали предложения «выгодных возможностей» или «высокооплачиваемой работы» в Китае. Например, предложения об участии в интересных научных исследованиях, о работе в масштабных проектах, о хорошо оплачиваемых выступлениях с лекциями, чтобы убедить потенциального агента приехать в Китай, а там начать с ним работу.

«Китайские спецслужбы занимаются этим в широких масштабах,— отмечает руководитель американского Национального управления контрразведки и безопасности Уильям Эванина.— Вместо того чтобы отправлять агентов в США для вербовки одного-единственного человека, более эффективно просто сидеть за компьютером в Китае и отправлять с фейковых страниц предложения о дружбе тысячам людей». Другой эксперт, бывший сотрудник МИД Дании Йонас Парелло-Плеснер, которого таким же образом, как он считает, пытались завербовать китайские спецслужбы, поясняет, что чаще объектами вербовки становятся представители «политической, научной и деловой элит». И особенно уязвимы, по его словам, люди, которые недавно оставили работу в правительственных ведомствах.

Об эффективности такой вербовки говорят и участившиеся приговоры по делам о шпионаже. Так, в мае к 20 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая был приговорен бывший сотрудник ЦРУ и Разведывательного управления Минобороны США Кевин Патрик Мэллори. Его сотрудничество с китайскими спецслужбами тоже началось с сообщения в LinkedIn от пользователя из Китая, выдававшего себя за представителя крупного аналитического центра.

В самой LinkedIn американскому изданию сообщили, что они активно борются с фейковыми аккаунтами и этой работой занимается специальный отдел, который использует информацию из самых разных источников, включая государственные структуры.

Алена Миклашевская