В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector. У большинства (91%) не открывается страница сайта, 5% не могут войти в свой аккаунт. Еще 3% не могут отправить сообщения.

Сбой был зафиксирован около 13:00. О неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, Уфы, Самары.

В соцсети утверждают, что все работает исправно. «У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети "Мегафон"»,— пояснили «РИА Новости» в пресс-службе «ВКонтакте».