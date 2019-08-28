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Попавший под следствие директор нижегородского ГУАД Денис Цветков покинул пост

Директор государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД НО) Денис Цветков ушел с должности, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона. Исполняющим обязанности главы ГУАД назначен первый заместитель директора Денис Смородин.

Напомним, в отношении Дениса Цветкова в июне возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По сообщению Генпрокуратуры РФ, в октябре 2018 года ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии». Однако было установлено, что документ соответствовал требованиям, а основание для отказа было надуманным.

Анастасия Еремина


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