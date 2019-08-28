Естественная убыль населения в Челябинской области выросла в 1,2 раза

В Челябинской области за шесть месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 6 242 человека. Это на 1,3 тыс. или в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении Челябинской области за январь-июнь 2019 года.

В первом полугодии в регионе родилось чуть более 17 тыс. детей, что на 1,7 тыс. меньше чем годом ранее. Смертность также снизилась, но всего на 375 человек. Всего в январе-июне умерло 23,3 тыс. человек.

Темпы естественного сокращения населения не перекрывает миграционный прирост: в первом полугодии он составил 2 040 человек. Основной причиной увеличения, по данным Челябинскстата, является увеличения числа прибывших по международному потоку. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 88,4% или 3,5 тыс. человек. Из них 85% иммигранты из государств-участников СНГ.