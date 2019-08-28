Суд вынес приговор по делу о хищении 30 млн рублей у новосибирского «Горводоканала»

Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор учредителю и директору компании «Сибстройальянс» Александру Еремину, признанному виновным в хищении у МУП «Горводоканал» почти 30 млн руб. Как сообщил “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Андрей Мороз, подсудимый приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.

По материалам дела, Александр Еремин похитил средства «Горводоканала» в период с октября 2017 года по март 2018 года. В 2017 году муниципальное учреждение заключило с ООО «Сибстройальянс» контракт на строительство ветки водопровода длиной 700 м в Ленинском районе. Расследование установило, что компания завысила издержки на покупку строительных материалов и стоимость работ, в частности подрядчик использовал при прокладке бывшие в употреблении трубы вместо новых. Кроме того, установило следствие, с апреля по ноябрь 2018 года подсудимый заключил картельное соглашение между ООО «Сибстройальянс» и ООО «Гидрострой», ограничивающем конкуренцию.

В отношении главы «Сибстройальянса» Александр Еремин было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и покушении на ограничение конкуренции (ч. 1 ст. 178). Обвиняемый пошел на досудебную сделку, признал вину и дал показания на своих предполагаемых сообщников.

Подробности уголовного дела — в материале “Ъ-Сибирь” «Дело б/у труба»

Илья Николаев