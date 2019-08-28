ВЦИОМ: траты родителей на подготовку ребенка к школе выросли вдвое за два года

За последние два года расходы россиян на подготовку детей к школе увеличились более, чем в два раза, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если в 2017 году траты родителей составляли в среднем 12 745 руб., то в 2019-м эта сумма выросла до 26 986 руб.

Больше всего повысились расходы на покупку школьной формы (с 6 442 руб. до 13 431 руб.) и рюкзака (с 1 785 руб. до 3 119 руб.). Учебники и тетради обходятся в 3 тыс. 119 руб. (два года назад — 1 197 руб.). На школьно-письменные принадлежности уходит еще по 2 217 руб. (два года назад — с 1 773 руб.).

Также более чем вдвое выросли взносы на охрану и техоснащение школы (с 649 руб. до 1 781 руб.) и добровольный спонсорский взнос (с 310 руб. до 1 625 руб.). На цветы и подарки учителям родители в среднем тратят по 1 117 руб. (в 2017-м — 589 руб.).

Как выяснили социологи, дети и внуки школьного возраста есть у 47% респондентов. Из них 75% за последние пять лет делали покупки для подготовки ребенка к школе. У 53% опрошенных нет детей школьного возраста , еще 7% собираются отправлять ребенка в первый класс.

Опрос проводился 23 августа 2019 года. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), уровень госрасходов на образование в России вырос до среднеевропейского. Россия тратит на всю систему (включая профессиональное среднее и допобразование) 3,5% ВВП — это больше, чем Япония (2,9% ВВП) и Италия (3,3%).

Подробности — в публикации “Ъ” «Профессору проще, чем учителю».